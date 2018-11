Te weinig asfalt door lage waterstand, Deventer legt werkzaamheden plat

Metten van patroonhei­li­ge na 800 jaar weer te horen in Lebuinus

11:03 Zondag klinken de zogeheten metten van Lebuinus voor het eerst in minstens acht eeuwen weer in de Lebuinuskerk. Het ontcijferen en op noten zetten van de gregoriaanse gezangen duurde in totaal vier jaar. ,,Lebuinus was eigenlijk maar een kleine heilige.‘’