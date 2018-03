Team van overleden Silas komt bij elkaar in Bathmen

De verslagenheid is groot in Bathmen. Het jeugdelftal van Silas Ligtenberg, de 16-jarige Bathmenaar die vrijdagavond noodlottig omkwam, komt later vandaag bijeen bij voetbalclub ABS in Bathmen. ABS heeft alle wedstrijden afgelast, nadat duidelijk werd dat Silas overleden was.

,,Hier kun je geen protocollen voor hebben'', zegt voorzitter Johan Roetert. ,,Je kunt alleen maar doen wat het beste voelt. En dat was dat we niet zouden spelen.'' Het team van Silas, jo17, zou zaterdagochtend aantreden. Maar vrijdagavond werd Roetert op de hoogte gesteld dat de jonge voetballer bij een rondje hardlopen onwel was geworden en in een sloot aan de Braakmanssteeg gevallen was. Toen de hulpdiensten hem vonden was het al te laat.

,,We hebben gelijk alle jeugdwedstrijden afgelast. De meeste teams konden we op tijd bereiken. Enkele tegenstanders die het niet op tijd wisten hebben we opgevangen in onze kantine. Er was van alle kanten begrip. Deze zaterdag hebben we besloten dat ook de senioren niet spelen. Dat deden we voordat we de KNVB het meldden. Je kunt het maar een keer goed doen.''

Ouders en jongens die er behoefte aan hebben komen vanmiddag bijeen. ,,Het is een leeftijd waarop ze heel stoer kunnen doen, maar het is heel broos. Je moet alles doen wat in je macht ligt nu. Voor de ouders is dit natuurlijk onbeschrijfelijk. Daar gaan al onze gedachten naar uit. Maar ook op onze jongens heeft dit grote impact. Daar willen we gelegenheid voor bieden.''

Hardlopen