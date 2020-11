Teckelbaasjes opgelet! Rob en Carlijn openen eerste teckelwinkel van Nederland in Deventer

Mr Senior Pride 2020 Ralph uit Deventer vecht voor roze ouderen: ‘Ze gaan soms terug de kast in als ze hulpbehoe­vend worden’

31 oktober Deventenaar Ralph Kleinbussink is eigenzinnig, altijd al geweest. Wist niet wat een homo was, tot hij als 15-jarige bij het COC binnenkwam. ,,Uit de kast gekomen? Meid, ik heb nooit in de kast gezeten.” Hij gunt iedereen die instelling. Maar weet tegelijkertijd dat de wereld zo ver niet is. De 61-jarige is door de ANBO en het COC uitgeroepen tot de landelijke Mr Senior Pride 2020 omdat hij zich inzet voor de roze 50-plusser.