Tegenvallers GA Eagles: Tuzlacik pas na winterstop terug, ook blessure Cardona

Kopzorgen rond quarantai­ne: hoe een jong coronage­zin verdwaalt in onnavolgba­re overheids­re­gels

Op de dag dat Mark Rutte en Hugo de Jonge strengere coronamaatregelen afkondigen, duikt het virus op in ons jonge gezin. Wat volgt is een dagenlange quarantaine-achtbaan, waarbij we verdwalen in een web van onduidelijke overheidsregels. Bij de GGD lijkt de moedeloosheid eveneens toe te slaan: ,,Ik mail u zo informatie, maar die is eigenlijk achterhaald.’’

18 november