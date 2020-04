Tekort aan alle medische hulpmiddelen dreigt, niet alleen door corona, maar door gesloten grenzen en Europees keurmerk

Tekort aan de meest basale medische hulpmiddelen: het is mogelijk. Beademingsbuisjes, spuiten, gaasjes, oogcompressen, allerlei materialen zijn lastige te verkrijgen. Landsgrenzen zijn dicht door de coronacrisis, waardoor levering stremt en daar bovenop komt nog eens de nieuwe CE-certificering die volgend jaar Europees ingaat. Het Deventer Ziekenhuis was al voorzichtig aan het hamsteren, maar maakt zich nu op voor een periode waarin schaarste zal heersen.

Simpele spuiten? Je kunt er maar om verlegen zitten. Het Deventer Ziekenhuis werd zondag gebeld door een ander ziekenhuis. De spuiten waren op. Een doos met honderd spuiten werd overgebracht. Dave Kok, operationeel manager van de Centrale Sterilisatie Afdeling in Deventer had iedereen voor gek verklaard die hem dat een paar maand geleden had voorspeld. ,,We zijn afhankelijk van het buitenland. En waar is Europa nu, nu door corona de grenzen dicht zijn? Er is geen levering uit China, maar ook de grenzen naar Italie, Spanje, Duitsland en Frankrijk zijn gesloten. En daar komen onze materialen vandaan.”

Niet alleen corona is debet aan de schaarste. Verandering van Europees protocol is een net zo groot probleem. ,,Volgend jaar gaat een nieuwe CE-certificering in. Noem het het keurmerk. Eerst ging dat in productgroepen. Nu per product. Er treedt een compleet onverwacht effect op: leveranciers vinden de keuring veel te duur. Dus voor kleine productgroepen betekent dat, dat ze gewoon niet meer gemaakt worden.”

Om tekort te voorkomen is het ziekenhuis in Deventer isolatiejassen aan het herbruiken.

Het is het gevolg van een simpel sinaasappelnetje. Dat het tv-programma Radar in 2016 aan de kaak stelde. Het netje werd gebruikt om liesbreuken te herstellen, was daar nooit voor bedoeld, maar kwam wel door de keurmerken en dat leidde tot veel ophef. ,,Dus moet nu niet de schaargroep gecertificeerd worden, maar elke schaar afzonderlijk. We waren als ziekenhuis al bezig voorraden aan te leggen van kritische producten. Maar nu is het lastig inschatten met corona erbij. Veel blijft in 'backorder’ en waar je normaal kon vertrouwen op levering, kan dat nu ineens helemaal niet meer komen.”

Een landelijk verdeelsysteem zou helpen, maar: ,,Daar hebben we de tijd helemaal niet voor. Tijd is kostbaar. Vertraging kunnen we ons niet veroorloven.” Dus met zijn onderbuikgevoel deed Kok het enige waarvan hij dacht dat kon helpen: zijn afdeling steriliseert al sinds een paar weken mondkapjes en isolatiejassen. En is ondertussen al aan het nadenken hoe veel meer wegwerpartikelen herbruikt kunnen worden. ,,Beademingsslangen steriliseren? Natuurlijk kan dat. Deden we vroeger ook.”