Teleurstelling en trots strijden om voorrang bij GA Eagles na krap verlies tegen PSV

Deventer heeft een rijk historisch verleden en is een stad van een tradities. Het Dickens-festijn, de boekenmarkt, Op Stelten zijn een begrip, terwijl te pas en te onpas het Hanzeverleden wordt uitgevent. De moeizame sportieve relatie van Go Ahead Eagles met PSV past in dat rijtje naadloos thuis. Al bijna veertig jaar wacht Kowet op een zege tegen PSV en daar komt deze kille septemberavond geen verandering in. Maar als het dappere GA Eagles eindelijk eens met de banvloek had kunnen breken was het woensdagavond wel.