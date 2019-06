Teleurstelling over verdwijnen ode aan Etty Hillesum aan Roggestraat in Deventer

Michel is de ‘wonder­mees­ter’ van de Panta rhei-school in Deventer: Hij laat kinderen opbloeien

28 juni Aanzienlijk minder kinderen die worden doorverwezen naar de dagbehandeling van Aquamarijn in Zutphen of zelfs thuis zitten in plaats van op school. En ouders die hun kinderen met dank aan de jeugdhulpverleners op de Panta rhei, school voor speciaal basisonderwijs in Deventer, hebben zien opbloeien. Het is een van de voorbeelden hoe het vooralsnog financieel succesvolle jeugdzorgbeleid van Deventer ook werkt in de praktijk.