Tentamenweken hogescholen niet te lijden onder OV-staking

De tentamens op het Saxion in Deventer en Apeldoorn en de hertentamens die deze week plaatsvinden op het Windesheim hebben voorlopig niet te lijden onder de OV-staking die woensdag is begonnen.

Zowel het Saxion in Deventer als in Apeldoorn staat deze week in het teken van tentamens. Op beide hogescholen vindt een reguliere tentamenweek plaats. Problemen met studenten die niet op school kunnen komen zijn bij het Saxion nog niet bekend. ,,Zover we er nu zicht op zijn er geen studenten die de tentamens missen door het openbaar vervoer'', laat Rob Admiraal namens het Saxion weten.

Ongelukkig

Admiraal erkent wel dat de OV-staking uiterst ongelukkig komt voor het Saxion. ,,We zitten aan het einde van het schooljaar. Er was geen enkele mogelijkheid om de tentamenweek te verplaatsen. Ook omdat er hierna nog een periode moet worden gepland voor hertentamens. We hebben studenten daarom al vanaf begin vorige week geïnformeerd over de staking en ze laten weten dat ze gewoon naar de tentamens moeten komen."

Een mededeling die zoals het er nu op lijkt is opgevolgd door de studenten. ,,Het gaat om een kleiner deel van de studenten die gebruik maakt van het regiovervoer. Voor hen is het verre van ideaal. Maar ze hebben de tijd gehad om alternatieven te zoeken. Studenten leven een auto van ouders, rijden mee met klasgenoten of hebben een e-bike van iemand geleend.

Windesheim

Bij hogeschool Windesheim wordt vooral opgelucht ademgehaald over de timing van de OV-staking. Waar het Saxion middenin een reguliere tentamenweek zit, is het Windesheim deze week toe aan de hertentamens. ,,Het is bij ons gelukkig rustig op de campus deze week'', laat Lex Kloosterman namens Windesheim weten.