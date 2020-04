Tentoonstelling over oorlog in Deventer toch te zien, ondanks gesloten museumdeuren

Co-assisten­ten Maartje en Nina steken handen in Deventer uit de mouwen als portiers voor de corona­check

6:00 Honderden co-assistenten zitten deze dagen werkeloos thuis: ziekenhuizen hebben geen tijd voor begeleiding van deze stagiairs geneeskunde. In het Deventer Ziekenhuis zijn veel van hen gewoon aan de slag. Want ook als student geneeskunde wil je vooraan staan om deze crisis te bezweren. Al is het maar als portier om te voorkomen dat kuchende mensen het ziekenhuis in komen.