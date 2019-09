Terras van ijssalon voorlopig gered op Colmschate

Ondernemers die in winkelcentrum Colmschate strikt genomen geen horecazaak hebben, mogen door een proef toch een volwaardig terras voor de deur zetten. Als dat goed uitpakt, volgen mogelijk meer winkelgebieden in Deventer.

Dat is een oplossing voor ondernemer Benno Luesink, die zijn terras dreigde kwijt te raken. Het experiment wordt na de zomer geëvalueerd. Bij een positief oordeel wordt de aanpak mogelijk opengesteld voor andere winkelgebieden buiten de binnenstad.

Luesink verhuisde met zijn tijdschriften, tabakswaren, cadeau-artikelen en snoep naar een andere plek op het centrum en zit daar nu onder de naam Primera. Met de verkoop van schepijs, een begrip op het winkelcentrum, ging hij als vanouds door, maar het vertrouwde terrasje voor de deur bleek niet meer te mogen van de gemeente.

Afscheiden ruimtes

Op het oude adres verkocht Luesink het ijs vanuit een van de winkel afgescheiden ruimte. Luesink: ,,In feite twee winkels, met twee aparte huisnummers. In onze nieuwe winkel is het nog maar één adres en dat was in mijn beleving het probleem.’’

Luesink verkoopt het schepijs in de nieuwe winkel vanachter een opvallende balie aan de straatkant. Onder één dak met de rest van de artikelen in de zaak. Als ondersteunende horeca in een winkel mag dat. Maar een terras mocht door niet meer door actuele (landelijke) regelgeving. Zowel Luesink als de gemeente zaten er mee in de maag. Luesink: ,,Een terras geeft levendigheid.’’

Oplossing

Dat zagen gemeente, Koninklijke Horeca Nederland en de eigenaar van het winkelcentrum ook wel in. Er rolde een creatieve oplossing uit de bus. De gemeente zet een lokale uitzonderingsbevoegdheid in. Waarbij zaken die geen horeca zijn, tóch een terras mogen hebben. Zonder alcohol te schenken, maar louter kleine versnaperingen. Op Colmschate is ook supermarkt Jumbo aangehaakt bij de proef. Luesink: ,,Mooi dat de gemeente meedenkt en er niet alleen voor mij een oplossing lijkt gekomen. Ook voor wijkwinkelcentra is sfeer en beleving steeds belangrijker. Het illegaal oplossen en hopen dat de gemeente wegkijkt is niet de weg.’’

Luesinks zaak zit vlakbij brasserie Bloom, dat een regulier terras heeft. Daarmee zijn in dit deel van het centrum meerdere terrassen. ,,Prima’’, zegt eigenaar Arjen Bouter van Bloom over de verruiming. ,,Ik zie het niet als concurrentie, maar een goede aanvulling.’’