Terrassen in Deventer binnenstad deze zomer een uur langer open

Horeca-ondernemers in de Deventer binnenstad mogen deze zomer in principe hun terrassen van donderdag tot en met zaterdag een uur langer open houden. De nieuwe sluitingstijd voor buiten wordt 2.00 uur. Burgemeester Ron König denkt hiermee in een behoefte van de horeca en de bezoekers te voorzien.

De ruimere openingstijd voor de terrassen is onderdeel van een pilot die moet lopen van eind mei tot en met oktober. Daarna wordt in het najaar geëvalueerd hoe de horeca-pilot is bevallen en vooral of verruiming tot 2.00 uur niet leidt tot onevenredige overlast voor binnenstadsbewoners.

Gastvrijer

Horeca-ondernemer Hans Huberts van danscafé Persee aan de Brink is blij. ,,In veel andere mooie steden is dit al heel normaal. We lopen tot nu toe in Deventer een beetje achter. Deze zomer hoeven we op een mooie avond gelukkig niet meer iedereen om 1.00 uur weg te jagen van het terras. Als stad worden we daarmee gastvrijer.”

Akoestisch

Onderdeel van de proef is ook dat de gemeente meer akoestische live-muziek en live-cooking op de terrassen van de Brink, het Grote Kerkhof en de Grote Poot wil toestaan. Zij het onder strikte voorwaarden: de muziek mag beslist niet versterkt worden en per weekeinde geldt een maximum van een optreden per plein. Voor live-muziek is op zaterdag 22.00 uur de eindtijd. Op zondag moeten de optredens om 20.00 uur afgelopen zijn. Live-cooking is toegestaan tot 22.00 uur, waarbij open vuur verboden is. Meer muziek en live-cooking past volgens de gemeente in de trend dat bezoekers steeds meer op zoek zijn naar ‘een stukje beleving'.

Onderlinge afstemming

König geeft aan dat de ondernemers op de drie horeca-pleinen onderling moeten afstemmen wie wanneer de live-muziek en/of live-cooking kan verzorgen. Huberts voorziet geen problemen. ,,Op de Brink hebben we al een groepsapp en een gezamenlijke Facebookaccount. We moeten het samen doen. Ook met de omwonenden.”

Overlast

De proef in de horeca is een vervolg op vorige zomer, maar omdat toen pas in juli werd begonnen, had de horeca niet veel tijd en gelegenheid om activiteiten op de nieuwe mogelijkheden af te stemmen. ,,We willen het experiment langer laten lopen dan vorig jaar en goed evalueren hoe het bevalt", verklaart de burgemeester. Hoe en met wie precies wordt geëvalueerd is nog niet duidelijk. De overlast voor omwonenden mag dus niet te groot zijn, maar ook de politie zal vanuit veiligheidsoogpunt inbreng hebben.