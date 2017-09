Terug naar de sixties met eerbetoon aan The Doors

Die avond speelt de Engelse band The Doors Alive in het Burgerweeshuis, algemeen gezien als de beste tribute-band van The Doors. Volgens het Burgerweeshuis komt de band niet alleen muzikaal heel dicht in de buurt van hun voorbeeld uit de jaren zestig, ook met wat betreft uiterlijk, performance en magie voelt het alsof de bezoekers bij een concert in de jaren zestig zijn beland. Om het authentieke geluid van The Doors te laten horen, spelen de muzikanten op identieke instrumenten als de originele bandleden.