Teveel appels en peren? Geef ze weg aan de IJsselse cidermakers!

Marin van Sprang en Rob le Rutte hebben er zelfs een bedrijf voor opgericht met de naam ‘Iessel Cider’ en ze breiden hun afzetmarkt ook gestaag uit. Vorig jaar pas zijn ze begonnen met de productie van de cider en meteen wonnen ze er de juryprijs mee voor de beste Nederlandse cider op een vakbeurs. Inmiddels hebben ze in de hele IJsselstreek verkooppunten gevonden die hun alcoholische appel- en perendrankje aan de man willen brengen.

In hun eerste jaar produceerden het duo zo'n 2.000 liter, dit jaar willen ze doorgroeien naar ongeveer 3.000 liter. Daarvoor hebben ze wel appels, stoofperen en kweeperen nodig van mensen die die nu nog onder hun boom laten wegrotten.

Te veel werk

Het vergeten fruit in de hoogstamboomgaarden was ook de reden om aan de productie van de cider te beginnen. ,,We zijn alweer zo'n 25 jaar geleden als vrijwilligers mee gaan helpen snoeien in boomgaarden van particulieren in het Sallandse landschap. De boomgaarden waren zeldzaam en commercieel niet interessant voor telers: er zit simpelweg te veel werk in om ze te snoeien en te oogsten”, zegt Le Rutte (67). ,,Maar het is ideaal voor de cider die wij er van kunnen maken.”

Maar om de productie op te schroeven naar zo'n 3.000 liter hebben de cidermakers kilo's appels en peren nodig. Voor één liter is zo’n 50 kilo nodig, in één boom hangt gemiddeld 100 kilo fruit. Wie minstens vijftig kilo appels of peren kan leveren, krijgt daarvoor als tegenprestatie in het voorjaar van 2020 een aantal flessen appel- en perendrank voor retour.

Helpen plukken

De cider wordt gemaakt in de ciderij bij klooster Sion in Diepenveen. De vrijwiligers van Iessel Cider kunnen zorgen voor vrijwilligers die grote hoeveelheden appels of peren kunnen komen helpen plukken.

Dat kans dat er lekkere cider van gemaakt wordt is door het winnen van de juryprijs vorig jaar welhaast verzekerd. De twee ciderspecialisten hebben zich goed voorbereid voor ze aan deze klus begonnen. Er is uitgebreid getest om de juiste gistsoort te vinden en er is advies gevraagd bij de Landbouwuniversiteit Wageningen.