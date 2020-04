Theater Gajes zet ouderenhuizen op stelten in plaats van heel Deventer

De maker van de ‘Netflix­muur’ komt met guerrilla­mar­ke­ting langs de Wilhelmina­b­rug: ‘We moeten juist nu de vrijheid vieren’

19:00 De viering van 75 jaar vrijheid valt door de coronacrisis voor een groot deel in het water, maar dit kan wél doorgaan. Volgende week pakt Deventer kunstenaar Will Yoow aka Wiljo Damstra Rouwenhorst zijn verfspullen om op een muur in de Emmastraat een groot vrijheidsmonument te maken. Op 5 mei moet het af zijn. Wat we gaan zien? ,,In elk geval komen de kleuren van Nederland en het stadsgezicht van Deventer op de muur. De rest houd ik nog even verborgen.”