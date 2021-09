Theater Mimik in Deventer heeft tweesporenbeleid in afwachting van nieuwe coronaregels: ‘Die eerste keer volle bak was wel heel bijzonder’

VIDEO Mimik hoopt dat Deventer filmthea­ter omarmt: ‘Soms moet je als stad ballen tonen’

6 september Het kostte bloed, zweet en tranen en veel meer miljoenen dan gedacht. Na jaren vertraging is Mimik, de samensmelting van filmhuis De Keizer en theater Bouwkunde, open. Directeur-bestuurder Rob van den Hove en hoofd programma Anton van Amersfoort maken de balans op. ,,We kunnen eindelijk laten zien dat dit filmtheater geweldig is voor Deventer.”