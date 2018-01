Theatermaker schrijft sprookje over Keizerslanden

Theater verbindt, is de gedachte. Dus waar wijken veranderen, moeten andere dingen verbinden. ,,Keizerslanden is een wijk waar van alles gebeurt'', ziet Bavius. ,,Tegelijkertijd leeft iedereen naast elkaar en is domweg gelukkig. Ik maak dat aan de andere kant van het land wel anders mee. Daar heeft iedereen de mond vol van multiculti en problemen. Hier is het niet minder multiculti, zijn er ook wel kleine probleempjes maar zijn de mensen over het algemeen tevreden.''

Uniek

Niemand kan de keizer wakker maken in het sprookje. Behalve een klein meisje van vijf. Het is een gekostumeerd sprookje waarbij de tijd stil kan staan. Waarbij gemijmerd kan worden of het erg is als je mist wat er niet meer is. ,,Keizerslanden is uniek. Overal in het land zie je de wijken uit deze periode die bijna geheel met de grond gelijk gemaakt zijn en weer opgebouwd zijn. Keizerslanden is Keizerslanden. En ik verklap niet teveel over het sprookje. Mensen moeten maar komen kijken op een van de avonden in Ludgerus'', zegt Bavius.