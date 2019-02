Theaterschip voert heldere koers met ‘Mist’

Terwijl in Zwolle theatergroep The Young Ones deze week de handdoek in de ring moet gooien, bloeit het jongerentheater in Deventer. ,,Tegen de verdrukking in”, glimlacht Post. ,,Dit is ons veertiende jaar. Wij werken van project naar project en onze opzet is anders’', zegt Post. ,,Wij gaan puur voor het ambacht van het acteren en onze organisatie is maar klein. Het stoppen van een subsidie kun je zien als ramp. Maar ook als uitdaging. Onze theaterschool is stabiel. Een paar jaar geleden stopte de landelijke subsidie voor het grote festival Havenwerk.Tuurlijk was dat even balen. Maar ook een moment om je werkwijze tegen het licht te houden. Bleek dat we de helft van het theaterseizoen naar Havenwerk aan het toe werken waren. Dat hoeft nu niet meer. Nu is er weer ruimte voor producties als Mist, en een veel kleiner festivalletje als Kunstbaken. En ondertussen hebben we gewoon weer landelijke subsidie: 110.000 euro. Maar dan voor de talentontwikkeling. Nou, dat is ook ons hoofddoel.”