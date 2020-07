Thermen Bussloo krijgt groen licht voor nieuw saunatheater, zwembad, hotel én parkeerplaats

video Brand Deventer: autobe­drijf verwoest, metaalbe­drijf beschadigd, Post.nl kan door

15:04 Autoservice Deventer, een kleine onderneming die handelt in personen- en lichte bedrijfsauto's, is door de brand van zaterdagnacht volledig verwoest. Of de oorzaak van de brand nog achterhaald kan worden, is nog maar de vraag. Het vuur heeft veel vernietigd.