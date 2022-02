Thomas Krol krijgt huldiging in Deventer na medailles op Olympische Spelen

video/foto's Beeldbepa­len­de beuk in Lettele overleeft stormen niet: ‘Dit was de oudste boom van het dorp’

Het aangezicht van Lettele zal voor altijd anders zijn. De oude beuk die op de kruising van de Bathmenseweg en de Oerdijk stond, is in de stormachtige nacht van zondag op maandag gesneuveld. Priester Ronald Cornelissen woont in de pastorie naast de boom en werd wakker van het geluid van ronkende kettingzagen. ,,Dit was de oudste boom van het dorp. Maar alles is sterfelijk, ook een boom.’’

21 februari