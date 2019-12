Thomas Krol vol vertrouwen naar NK, maar zal moeten knallen net als iedereen

Je lijkt het te kunnen zien in de ogen van Krol, de totale focus is er, het vertrouwen is enorm. ,,Maar dat betekent niet dat ik denk dat ik er al ben”, zegt hij. ,,Dit is niet de tijd om naast je schoenen te gaan lopen. Zo steek ik ook niet in elkaar. Maar dat ik in vorm ben, dat is wel duidelijk. Alleen begint iedereen weer op nul.”