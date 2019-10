Tiemen en Lola van Brownies en Downies uit Deventer nu al ‘wereldberoemd’ als covermodel

Rivieren­wijk in Deventer voor altijd een Vogelaar­wijk: ‘Ze heeft er het maximale uitgehaald’

9 oktober Het verdrietige nieuws dat voormalig PvdA-minister Ella Vogelaar (69) is overleden heeft ook de Rivierenwijk in Deventer bereikt. Deze woonbuurt, die door Vogelaar op een lijst van veertig probleemwijken in Nederland werd gezet, was de eerste waarvoor ze de handen op elkaar kreeg voor een ingrijpende wijkaanpak. ,,Ze was een fijn mens.”