Tienduizend minder stemmers verwacht in Deventer als straks de Turkse verkiezingen beginnen

Sow wil zich maar wat graag laten zien bij Go Ahead Eagles: ‘Soms zeur ik bij de trainer...’

De overstap van Sylla Sow naar Go Ahead Eagles is afgelopen zomer veelbesproken. Terwijl die zaak lang door blijft etteren, krijgt de spits het niet voor elkaar om zich in Deventer in de basis te spelen. In het oefenduel met RKC (2-2) van woensdag geeft hij met twee goals een teken van leven.