Tieners leggen witte rozen bij kolk in Deventer voor hun verdronken vriendje

West-Overijssel zet in op meer windmolens, maar waar ze moeten komen is nog de vraag

2 juni Windenergie moet in West-Overijssel de boventoon voeren in het streven naar minder CO2-uitstoot in 2030. Probleem is dat nog niet alle gemeenten scherp hebben hoeveel turbines ze op hun grondgebied willen en waar die moeten komen. Dat blijkt uit de definitieve Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 die woensdagochtend in Nieuwleusen is gepresenteerd.