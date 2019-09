Tieners maken Holten vandaag een stukje schoner

,,Mijn moeder had een paar maanden geleden een artikel gelezen over World Cleanup Day en mij daarover verteld. Later zag ik er zelf iets over op tv en kreeg ik het idee om met wat vrienden mee te gaan doen. Inmiddels zijn we met negen meiden en drie jongens. We hebben prikstokken van de gemeente gekregen en regelen zelf een rol vuilniszakken en werkhandschoenen. Wat we tegenkomen aan afval, gaan we gescheiden inzamelen”, zegt Veronica.