Tieners mishandelen 15-jarige fietsers in Colmschate en stelen een fiets

Deventer kunstsmid aangewezen op kas in gemeente Voorst

28 april Kunstsmid Uwe Dobberstein heeft onlangs met pijn in het hart zijn zelfgebouwde loods in het Deventer Havenkwartier verlaten. In een zoektocht naar een nieuwe werkplek is hij uitgekomen bij een glazen kas op een boerenerf aan de Voordersteeg in de gemeente Voorst. Hij kan deze kas op huurbasis gebruiken.