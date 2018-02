Verhuurder Stichting Eigen Bouw en de gemeente Deventer hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor de herontwikkeling van deze locatie. Wethouder Liesbeth Grijsen: ,,Het is fijn dat er nu een herstart is en dat er mooie appartementen komen op deze plek.”

Aerdt Nijland, directeur-bestuurder van Stichting Eigen Bouw: ,,We zijn blij dat we, na de sloop van de eengezinswoningen op deze locatie in 2015, hier ruime appartementen kunnen gaan bouwen. Hiermee geven we invulling aan de in 2006 afgesproken intentie.” De bouw begint in 2019.