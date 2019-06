Tientallen bomen gaan om door onweer dat over Deventer raast: Groenbedrijf heeft de handen vol

Twee hoogwerkers van het Groenbedrijf Deventer, de hoogwerker van de brandweer en iedereen die even de handen vrij kan maken: met man en macht wordt getracht de puinhoop die achterbleef na het onweer dinsdagavond en vervolgens in de vroege donderdagochtend over Deventer raasde. ,,Doel is zo snel mogelijk het regulier onderhoud weer op te pakken. Maar de maaimachine kan toch ook niet rijden als er dikke takken op het gras liggen", zegt groenbeheerder Miika Hijmans.

De eerste inventarisatie van woensdag brengt dat er minstens 45 bomen omgegaan zijn. De bomen die in de nacht van woensdag op donderdag volgden zijn daarin nog niet meegenomen. ,,Maar dinsdagavond was het wel veel heftiger. Er zullen in de tweede storm echt takken naar beneden zijn gekomen die we nog niet opgemerkt hadden, maar over het algemeen valt de tweede schade mee.”

Vorig jaar raasden er twee stormen over de gemeente. Op 8 januari en 29 mei 2018 waaiden in totaal meer dan vierhonderd bomen om. ,,Ik begrijp de vraag of deze stormen van nu uitzonderlijk zijn, maar ik weet het niet. Feit is dat het vorig jaar ook raak was in Deventer.” Voor de opruimactie van vorig jaar raamde de gemeente uiteindelijk een half miljoen. De raad moest nog eens 2,5 ton beschikbaar stellen voor herplant van omgewaaide bomen.

Zandweerd

Het is nu nog niet te zeggen hoeveel schade er is in de gemeente. Er komen nog steeds meldingen binnen. ,,De brandweer is in eerste instantie bezig geweest met de gevaarlijke punten, om te zorgen dat het verkeer geen hinder ondervond.” Zo is onder meer de doorgaande Johannes van Vlotenlaan bij de Cees Wilkeshuisschool op de Zandweerd enige tijd dicht geweest omdat monumentale reuzen omgingen als luciferhoutjes. ,,Ik heb het idee dat de wind via de IJssel vrij spel had", zegt Hijmans. ,,Ook de lindes net achter het spoor hadden het zwaar te verduren.” In Colmschate zijn ook straten waar gigantische takken naar beneden kwamen.

,,Van het groen wordt biomassa gemaakt, en als het goed genoeg is wellicht ook wel als stadshout. Dan worden er nog weer producten van gemaakt. Mensen kunnen ons bellen als ze afgebroken takken en dergelijk hebben. Die ruimen we de komende dagen op. Maar zo snel als mogelijk gaan de reguliere ploegen weer in het onderhoud. Motorzagen is ook een vak. De twee ploegen met de hoogwerkers zijn nog wel even druk.”