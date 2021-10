Tientallen huizen in Deventer zonder water: auto gered uit zinkgat

update + videoEen deel van Deventer zit zonder water, nadat een waterleiding in de wijk Borgele het begeven heeft. Op De Kamp dreigde een auto weg te zakken in een zinkgat. Op de Brekelenkamp ontstond midden op het wegdek een steeds groter wordend gat. Vitens probeert de drie gaten in de leidingen te dichten.

Het is de verwachting dat het laatste gat voor zes uur vanavond gedicht moet zijn. ,,Er waren in totaal drie lekkages", vertelt woordvoerder Evy Elschot van Vitens. ,,Een ervan is inmiddels gedicht. De meeste huishoudens hebben ook weer water, zij het misschien met wat minder druk. Het water komt dan via een omleiding bij de huizen terecht.

Hemelsbreed zitten tussen De Kamp, waar de auto geparkeerd staat, en de Brekelenkamp 250 meter. Het is nog onduidelijk hoe de breuk ontstaan is. Op de naastgelegen Havezatelaan wordt al een aantal maanden aan een nieuwe inrichting van de weg gewerkt. Of dat van invloed is op de waterleidingbreuk is nog niet bekend.

,,Feit is dat er een verstoring is geweest in het waterleidingnetwerk. En waterleidingen zijn net kinderen: ze gedijen het beste bij rust, reinheid en regelmaat. Op het moment dat ergens een verstoring, een lekkage, is, kan het elders ook mis gaan. Omdat de druk ineens heel hoog, of heel laag is. Plekken die zwakker zijn kunnen dan ook gaan lekken. Dus het is ook niet aan de orde dat we de kraan straks weer vol opendraaien: dat gaan heel gefaseerd gebeuren, juist om te voorkomen dat er nog ergens een verstoring komt.”

Er zitten tientallen huishoudens zonder water. Vitens laat op de site globaal weten: Havezatelaan, Borgelerhofweg, Laan van Borgele en omgeving. Het waterbedrijf is met zeven wagens aanwezig om zo snel mogelijk de breuken te dichten.

Het water op De Kamp is inmiddels gestopt met stromen. Er is een groot gat in de straat te zien. ,,Dat er gesproken wordt over een zinkgat, begrijp ik. Maar het is normaal dat zand wegspoelt als er een lekkage is. Het is niet aan de orde dat daardoor het hele wegdek slecht is", zegt Elschot. Bergingsbedrijf Wolves kwam ter plaatse, maar concludeerde dat wegslepen van de wegzakkende auto geen optie was. De sleepwagen kon niet dichtbij genoeg komen zonder zelf weg te zakken.Daarom is een tweede berger met een kraan opgeroepen en inmiddels is de auto uit de gevarenzone gehaald.

