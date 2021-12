Tientallen kilo’s illegaal vuurwerk bij woning in Schalkhaar in beslag genomen

De politie heeft maandagochtend in Schalkhaar een grote partij illegaal vuurwerk in beslag genomen. De zeer explosieve lading is aangetroffen aan Het Koeland. Er is een persoon aangehouden.

Politie en recherche doen al de gehele ochtend onderzoek in de straat. Een bedrijf dat gespecialiseerd is het opruimen van vuurwerk heeft alle vuurwerk in dozen ingepakt en afgevoerd. Het vuurwerk zal worden vernietigd.

Of het vuurwerk in een woning of een schuur lag, is nog onduidelijk. Of de aangehouden persoon de bewoner is van het adres waar de illegale spullen zijn gevonden, is ook niet bekend gemaakt.

Hoeveel kilo precies in beslag is genomen, maakt de politie op een later moment bekend. Het gaat in ieder geval om tientallen kilo's. De gevarenklasse 1.1 G geeft aan dat de mannen die het vuurwerk in beslag hebben genomen het kwalificeren als de gevaarlijkste soort: 1.1G staat voor: gevaar voor een massa-explosie

