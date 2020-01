Tientallen plannen voor zonneparken, maar amper zonnepanelen op daken: ‘Dat moet echt anders’

Deventer wil over tien jaar energieneutraal zijn en daarvoor moeten zonneparken worden aangelegd. Heel veel zonneparken. In totaal zo’n 791 hectare, staat in het collegevoorstel. Goed voor een gebied ter grootte van 1600 voetbalvelden. Omdat er in de stad geen plek is, zouden deze grote zonneparken in het buitengebied moeten komen. Bij dorpen als Bathmen, Lettele, Schalkhaar en Okkenbroek.