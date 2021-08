Tientallen vrijwilligers helpen bij verbouwing De Hip Deventer: 'Vinden dat we moeten helpen als dat kan, zeker na zo'n rotjaar’

video Eindelijk kunnen ze open, maar Deventer café De Hip gaat dicht wegens verbouwing: ‘Het terras is niet onze core business’

3 juni Eindelijk verruiming van de openingstijden plus mooi terrasweer, en dan gaat café De Hip in Deventer uitgerekend vandaag voor zes tot acht weken dicht vanwege een verbouwing. Slaat eigenaar Fonz Scheepstra zich niet voor de kop over deze ongelukkige timing? ,,Welnee’’, reageert de horecaman. ,,Wij kijken naar het grote plaatje. Het terras is niet onze core business. Wij snakken naar meer ruimte voor ons cultuurpodium.’’