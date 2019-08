Tijd begint te dringen voor hordeloopster Eefje Boons, maar ‘die tijd van 12,98 zit er gewoon in’

Het is nog ruim een maand voordat het WK in Qatar begint, maar Eefje Boons heeft haar ticket nog niet kunnen boeken. De 25-jarige Deventer hordeloopster wil deze zomer de limiet voor dat toernooi lopen, maar dat lukte door een vervelende achillespeesblessure nog niet. Vrijdag en zaterdag krijgt ze nog de kans in België.

Ruim twee maanden kon Boons niet voluit gaan op trainingen, laat staan wedstrijden lopen. Een blessure aan de achillespezen van beide benen zorgde voor een flinke streep door de rekening. Want Boons had de WK-limiet van 12,98 seconden al veel eerder willen slechten natuurlijk, maar zover kwam het tot dusver niet. Nu begint de tijd te dringen.

Trainingsperiode

,,Het gaat de goede kant op”, vertelt Boons daags voor haar nieuwe pogingen de limiet te halen. Vorige week was ze er al dichtbij, toen ze na een pittige trainingsperiode onder mindere omstandigheden tot 13,08 seconden kwam. Een tiende van een seconde scheidde haar nog van het WK. ,,Het was zo jammer, zeker aan het begin van het outdoorseizoen heb ik een paar goede races gelopen, maar al snel was het mis met mijn achillespezen. Dat duurde erg lang. Leek ik net op de weg terug van die blessure, speelden mijn hamstrings ineens op. Ik heb een periode niet gesprongen, maar alleen gelopen”, legt Boons uit. ,,Tweeënhalve maand met pijntjes lopen, middenin het seizoen. Dat is niet lekker natuurlijk. Het was de vraag hoe ik daaruit zou gaan komen. Nu gaat het steeds beter. Het NK een paar weken geleden liep ik vrij makkelijk, maar de tijden waren niet geweldig. Nu is het afwachten, ik heb nog een paar wedstrijden te gaan.”

Volledig scherm Eefje Boons tijdens haar gewonnen NK-finale in Den Haag. © ANP

Omstandigheden

De goede tijd afgelopen weekend in Finland belooft wel wat voor de wedstrijden van vrijdag en zaterdag in België. ,,De tijd in Finland was niet slecht. 13,09 seconden laat op de avond, bij lage temperaturen. Dat sterkt me in het idee dat ik sneller kan in betere omstandigheden.”