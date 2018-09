Tijd van acties aangebroken in project 'Voorst onder de Loep'

Dit was vrij vertaald de boodschap die Koen van Bremen gisteren verkondigde op een bijeenkomst van 'Voorst onder de Loep' in het Kulturhus in Twello. Van Bremen is lid van het 'aanjaagteam' van dit vierjarenproject. Streven is met de gezamenlijke inzet van burgers, verenigingen, scholen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente tot een Voorster samenleving te komen waarin iedereen zich fijn voelt en actief meedoet. ,,Sommigen zeggen: 'dit is best utopisch', maar iedere stap die we zetten is een verbetering'', aldus Van Bremen.