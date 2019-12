Tijdelijke schaatsbaan van de Battumse Pompers in Bathmen besmeurd met graffiti

De sponsordoeken die de schaatsbaan in Bathmen 's nachts afsluiten zijn ondergespoten met graffiti. Ook een muur van cafe de Brink moest er aan geloven. De daders hebben overduidelijk een voorliefde voor Deventer, want overal is het netnummer 0570 neergekalkt.

Erik Toorneman van de Battumse Pompers baalt stevig van de vernielingen. De plaatselijke carnavalsvereniging regelt al negen jaar dat er een echte schaatsbaan midden in het dorp opgebouwd wordt, en altijd is het goed gegaan. ,,Ze beseffen zich helemaal niet dat we alles met sponsoren moeten regelen en dat het gewoon geld kost. Een waardeloze actie.”

Op verschillende plekken rondom de tijdelijke schaatsbaan in Bathmen is graffiti gespoten. De Battumse Pompers zijn boos.

De teksten, waaronder ook het woord 'Deventer’ zijn gespoten. ,,Dikke kans dat we het echt niet er af krijgen, want het zijn van die grove doeken, waar de wind geen vat op heeft. We gaan het nog proberen met agressiever spul. En café de Brink moet een muur witten. Al met al ga je zo naar de vijfhonderd euro schade. Wie moet dat betalen? We hebben aangifte gedaan en hebben beelden. Er was die avond een scholierenfeest in het dorp, dus we vrezen dat het daarmee te maken heeft.”

Wachtlopen

Als de uitgaansgelegenheid Boode met Kerst feest heeft, lopen de mannen van de Pompers altijd wacht. ,,Dat doen we al jaren. Dan gebeurt er niks. Het is voldoende dat je er bent. Maar bij dit feest hadden we niet gedacht dat het nodig was.”

Gelukkig is het ijs in orde. ,,Al is dat met deze temperatuur op zich al bijzonder", lacht Toorneman. ,,Het moet niet warmer worden, want dan redt de ijsmachine het niet.” Zaterdagavond is de baan langer open omdat dan de Herdertjestocht door het dorp is. In de hal van de ijsbaan staat dan een verhalenverteller. De ijsbaan is nog geopend tot en met 27 december (behalve Eerste Kerstdag).