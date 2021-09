Tijdens ‘de tuindienst’ neemt Asha bewoners mee naar de nieuwe beleeftuin van ’t Dijkhuis in Bathmen

Pancham heeft vanmiddag tuindienst. Een rol die haar op het lijf geschreven is, want in het Surinaamse gezin met zeven zussen waar ze in opgroeide, had ze als kind al een eigen tuintje. Ze rijdt bewoonster Annie van den Brink Edelijn in dier rolstoel de tuin in. Het is niet zomaar een tuin, maar de recent aangelegde beleeftuin van woon- en zorgcentrum ’t Dijkhuis in Bathmen.