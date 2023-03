‘Tijdmachine’ brengt je terug naar Hanzetijd in Deventer: ‘Meer publiek halen naar Oude Mariakerk’

Kan Deventer wel Evenemen­ten­stad van het jaar zijn, als Stadsfesti­val organise­ren niet lukt? ‘Erg zonde’

Deventer denkt een goede kans te maken op de nationale titel ‘Evenementenstad van het jaar’. Want de stad is trots op grote activiteiten als de Boekenmarkt, het Dickens Festijn en Deventer op Stelten. Tienduizenden, soms zelfs honderdduizenden mensen komen eropaf. Maar is dat niet vreemd, nu de stad er niet meer in slaagt het Stadsfestival een plek te bieden?