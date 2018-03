Tim uit Assen eet zeven meter frikandel in twintig minuten bij Gelders Kampioenschap in Voorst

Dordtenaar Ton Firing werd wereldkampioen met achttien frikandellen, en noemde het later jammer dat zijn oma dat niet meer mocht meemaken. In Voorst hield Tim Raasveld dit weekend gulzig huis op het Gelders Kampioenschap frikandellen eten.

Aangezien de normale frikandel een afmeting heeft van 18 centimer, verorberde de jonge Assenaar in het dorpshuis van Voorst in een tijdsbestek van twintig minuten zo'n zeven meter afvalvlees. Tije Bosse, een van de organisatoren, is nog steeds verbaasd. ,,Dat ging echt belachelijk snel, een frikandel per halve minuut. Daarna heeft hij de twintig minuten in de kotszone zonder problemen doorstaan, hij is de terechte winnaar.''