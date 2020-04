Tineke uit Deventer vindt adoptiebewijzen graf in oude doos op zolder

Tussen een pakketje liefdesbrieven, omwikkeld met een rood lint, foto's en andere papieren vindt Tineke van Brakel uit Deventer in een oude doos twee enveloppen. Één is geadresseerd aan het adres van haar vader, de ander aan het ouderlijk huis van haar moeder. Aan de stempel op de postzegels te zien, zijn ze in het jaar 1947 gepost.

Liefdesbrieven

Nieuwsgierig opent ze een envelop. Ze haalt er een papiertje uit. Het is een bevestiging van een adoptie van een Canadese soldaat. ,,Ik had geen idee'', reageert Tineke nog steeds verbaasd. ,,Hier is thuis nooit over gesproken. Blijkbaar had het gezin van mijn vader en dat van mijn moeder zich over een gesneuvelde soldaat ontfermd. Thuis werd heel veel over de oorlog gesproken. Maar hierover nooit.''