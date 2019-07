Toast op ‘nieuwe’ Brinkgreverweg in Deventer

De Gier na rentree: ‘We moeten oppassen dat we onszelf niet vermoorden met fouten’

16:26 Go Ahead Eagles-trainer Jack de Gier zat zaterdagavond weer fris en fruitig in de dug-out, na ruim een week afwezigheid wegens koorts en ontstekingen. Onder leiding van de 50-jarige coach verloor de Deventer ploeg met 2-3 van Al-Shabab FC. ,,De sterkste opponent uit onze voorbereiding", concludeerde De Gier na zijn rentree langs de lijn op De Woldermarck in Terwolde.