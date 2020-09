Toch geen boerenkoolmaandag in Bathmen door oplopend aantal coronabesmettingen. ,,We willen het risico niet lopen”

Het laatste weekend van september is in Bathmen het jaarlijkse kermisweekend, mét als afsluiter op maandag een stevige boerenkoolmaaltijd. Normaal gesproken verdwijnen er honderden porties boerenkool in de hongerige magen.

Restaurant Boode wilde na de afgelasting van de kermis in ieder geval de boerenkooltraditie in ere houden. ,,We hadden bedacht dat er maximaal 150 mensen konden komen eten. Maar we hebben nu toch besloten het niet door te laten gaan, er zijn nu zo veel coronabesmettingen in Bathmen dat we het risico niet willen lopen", zegt Daniëlle Nesselaar van Boode in Bathmen.