Toch gewoon Sint in Diepenveen

Bestuur CDA Voorst: met Jansen 'onwerkbaar'

14:26 Het was 'onwerkbaar' met Arend Jansen in de fractie. Dat schrijft het bestuur van het CDA Voorst aan de leden. De brief is een toelichting op het besluit om de met voorkeursstemmen gekozen Jansen (70), niet op de lijst te zetten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De leden beslissen donderdag over de kieslijst.