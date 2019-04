Toch gezellig in Schalkhaar door paasvuur op enorm filmscherm

In Schalkhaar durfde de organisatie het paasvuur niet aan te steken vanwege de droogte. Daarom is een gigantisch openluchtscherm opgesteld met daarom een film van het paasvuur. ,,Het is een mooie stunt en laat zien dat wij niet bij de pakken gaan neerzitten.’’

,,Het zal wel wat rustiger blijven dan vorig jaar, maar ik denk dat veel mensen toch zijn is gekomen uit nieuwsgierigheid.’’ Vader, oom en zoon Hurenkamp staan met een biertje in de hand te kijken naar het nog witte scherm. Ze vragen zich af waarom het paasboake niet wordt aangestoken. ,,Het is wel droog, maar toch niet zo erg?’’ Ze wijzen op het kanaal naast het terrein. De drie Schalkhaarders zijn toch gekomen. ,,Traditie he. Dat moet je in ere houden.’’

Xeno Obdeijn is een van de mannen die het besluit nam over het weghalen van de paasboake. ,,We vinden het te gevaarlijk. Wij hebben dat besluit zelf genomen, nog voor de gemeente.’’ Daarna is direct gezocht naar een alternatief. ,,Een paar jaar geleden is het paasvuur uitgesteld. Dit jaar wilden we ons feest wel laten doorgaan. En met dit scherm kan dat ook prima’’, zegt hij.

‘Ons feest’

Obdeijn en zijn team hebben een loonwerker direct het hout laten weghalen. ,,Zodat het niet per ongeluk alsnog in de brand kan. We zijn dan wel verantwoordelijk.’’ De zes meter hoge stapel is naar de boake in Lettele gegaan. Daar mocht het vuur wel worden aangestoken. Bart Veldhoen zit met een groep vrienden aan een van de lange tafels aan het bier. Hij heeft er niet aan gedacht om te gaan kijken in Lettele. ,,Nee. Dit is ons feest!’’ Zijn vrienden zijn het roerend met hem eens. ,,In het echt is natuurlijk leuker, maar nu wordt er tenminste wat gedaan.’’