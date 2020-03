Toch livemuziek in deze barre tijden: Beiaardier Bauke Reitsma in concert (en jij mag een verzoeknummer aanvragen)

Die concerten krijgen door het om zich heen grijpende coronavirus een andere, toch wel beladen betekenis voor de beiaardier. Bauke stelde voordat het virus de kop op stak nietsvermoedend een playlist samen. Daar houdt hij zich aan, maar hij voegt er wel passende muziek aan toe.

Je had je jouw officiële debuut ongetwijfeld anders voorgesteld.

Bauke Reitsma: ,,Dat kun je wel zeggen. Een paar weken geleden had ik nooit gedacht dat ik m'n eerste officiële concerten zou geven in een wereld die grotendeels tot stilstand is gekomen.’’

Vrijwel alle muzikanten zitten vanwege de coronacrisis werkloos thuis. Jij kunt gewoon schitteren op jouw eigen podium. Hoe voelt dat?

,,Heel vreemd. En het geeft me een soort extra verantwoordelijkheidsgevoel. Het voelt een beetje alsof ik namens alle muzikanten de spreekbuis ben die de mensen troost kan bieden in een zware tijd. Wij beiaardiers leiden een wat eenzaam bestaan. We beklimmen de kerktoren en doen in ons eentje ons ding. Nu is dat een voordeel. Ik kom amper mensen tegen en kan muziek blijven maken. Totdat er een totale lockdown komt natuurlijk, dan houdt het ook voor mij op.’’

Speel jij vanwege de coronacrisis een aangepast programma?

,,Ja. Ik begin in Bathmen en Deventer met You'll never walk alone, om de mensen een hart onder de riem te steken. De rest van het programma staat al even vast. Het is zaterdag ‘Happy Bach dag’. Bach werd geboren op 21 maart, in het jaar 1685. Daarom eren beiaardiers uit het hele land hem met het spelen van enkele van zijn stukken. Ga ik ook doen. Maar ik speel ook zonnige lenteliedjes, bijvoorbeeld Tulpen uit Amsterdam van Ralf Arnie en Morning has broken van Cat Stevens. Achteraf gezien komen die vrolijke liedjes nu heel goed uit. Die vrolijken mensen op.’’

Welk nummer of muziekstuk vat de wereld waarin wij nu leven het best samen?

,,Wir setzen uns mit Tränen nieder, uit de Matthäus Passion van Bach. Dat is een zwaar en droevig stuk. Jezus is na zijn lijdensweg begraven en zijn naasten zinken weg in verdriet. Maar Jezus’ herrijzenis is aanstaande, dus er komen mooiere en betere tijden. Ook wij zitten nu in een ellendige tijd waarin veel mensen lijden en sterven. En het eind is nog niet in zicht. Maar we komen hier doorheen. Dat weet ik zeker.’’

Bauke gaat zaterdag ook verzoeknummers spelen. Hij selecteerde tien evergreens uit de populaire muziek. U kunt uw favoriete nummer kiezen. Wij tellen de stemmen en de drie meest aangevraagde nummers worden zaterdag door Bauke gespeeld als toegift op zijn concerten. Bauke bespeelt zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur het carillon in de Dorpskerk in Bathmen en van 14.00 tot 15.00 uur het carillon van de Deventer Lebuïnuskerk.

Arcade - Duncan Laurence Welk nummer mag Bauke Reitsma, de nieuwe stradsbeiaardier van Deventer, voor u spelen? Mag ik dan bij jou - Claudia de Breij (16%)

Pastorale - Ramses Shaffy en Liesbet List (13%)

New York, New York - Frank Sinatra (0%)

Het dorp - Wim Sonneveld (18%)

La Bohème - Charles Aznavour (5%)

Het laatste rondje - André Hazes (3%)

Love me tender - Elvis Presley (11%)

Top of the world - The Carpenters10. (8%)

Somewhere over the rainbow - Harold Arlen (uit The wizard of Oz) (11%)

Arcade - Duncan Laurence (16%)