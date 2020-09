Toekomst De Waag blijft onduidelijk, ook wethouder ziet geen andere huurder bij vertrek museum

Mondkapje op in winkel? Zo openen onderne­mers in Deventer, Zutphen en Raalte woensdag hun deuren

11:34 Verplicht een winkelmandje pakken, bij binnenkomst een desinfectiepompje, verplichte looplijnen en als het te druk is wacht je buiten. Iedere ondernemer in Deventer, Zutphen en Raalte pakt de coronamaatregelen net iets anders aan. Maar ondanks de strengere maatregelen vanuit het kabinet zeggen ondernemers stuk voor stuk: we gaan het mondkapje niet verplichten.