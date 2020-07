Toekomstig Deventer museum Eicas krijgt alvast 500 vierkante meter expositieruimte in de Polstraat

Eicas, ‘European Institute for Contemporary Art and Science’, is een initiatief van Koos Hoogland uit Diepenveen. Hij verwacht dat er veel toeristen af zullen komen op zijn particuliere museum dat over pak ‘m beet anderhalf jaar haar deuren moet openen in het Hegiusgebouw aan de Nieuwe Markt. Die bezoekers kunnen per 1 augustus alvast komen, want het museum krijgt tot de deuren definitief openen alvast een tijdelijke locatie aangeboden door NV Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel.