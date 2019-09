Toename internationale studenten in Deventer leidt tot tekort aan fietsen voor... studenten

Saxion kent een toename van het aantal internationale studenten, maar die groei heeft ook een keerzijde: er is in Deventer zeker aan het begin van het studiejaar een tekort aan verkoopbare goedkope tweedehands fietsen. Onder meer bij fietsdepot Cambio zijn de rekken deze week vrijwel leeg.

,,Hier staan ze normaal gesproken’’, zegt Luc Zwijsen, begeleider bij de werkplaats van Cambio. Hij wijst naar een paar lege rekken waar normaal gesproken plek is voor 50 fietsen. Nu staat er nog maar eentje. Hij vertelt hoe tien Vietnamese studenten vorige week tegelijkertijd een fiets wilden kopen. ,,Ze probeerden ook nog te onderhandelen over de prijs’’, zegt hij. Zwijsen lacht. ,,Dat zijn gewoon vaste prijzen. Daar valt niet over te onderhandelen.’’

Niet alleen Cambio kampt met een tekort. ,,Als ik ze zou hebben, had ik er wel honderden kunnen verkopen’’, zegt Wilco Wolterink, eigenaar van Roto Tweewielers. ,,De afgelopen weken heb ik tientallen fietsen aan studenten verkocht.’’

Kleiner prijskaartje

Een medewerker van Cambio helpt een student. Het is duidelijk dat hij niet uit Nederland komt. De student is op zoek naar een goedkopere fiets dan de fiets die de collega in de handen heeft. Tevergeefs vraagt hij naar fietsen met een kleiner prijskaartje. ,,Soms moet je helaas nee verkopen’’, benadrukt Zwijsen.

Cambio is een buurtbeheerbedrijf met onder andere een fietsdepot en een werkplaats. Inwoners kunnen bij de gemeente een melding maken van een weesfiets in de openbare ruimte. Vervolgens haalt een medewerker van de fietsdepot die op. Als in de maanden daarna niemand aanspraak maakt op de fiets, neemt Cambio het rijtuig onder handen voor verkoop. Een goedkope tweedehands fiets kost dan tussen te 75 en 100 euro.

Quote Je merkt dat Saxion steeds meer internatio­na­le studenten krijgt. Ze komen dan voor het eerst in Nederland en het eerste wat ze te horen krijgen is dat ze een fiets moeten regelen. Luc Zwijsen, Begeleider werkplaats Cambio

Internationale studenten zijn naast de veroorzakers ook vaak de gedupeerden van het tekort. ,,Je merkt dat Saxion steeds meer internationale studenten krijgt’’, zegt Zwijsen. ,,Ze komen dan voor het eerst in Nederland en het eerste wat ze te horen krijgen is dat ze een fiets moeten regelen.’’

Bovenaan lijstje

Radu Stan (19) uit Roemenië had een fiets bovenaan zijn prioriteitenlijstje staan. ,,Ik wist al voordat ik naar Nederland kwam dat ik een fiets moest kopen.’’ Hij woont samen met 120 andere internationale studenten in het appartementencomplex ‘The Heights’ van Saxion. Hij was nog maar net op tijd met het aanschaffen van een fiets. ,,Toen ik daar kwam waren er nog maar 3 of 4 over. Daar heb ik er één van gekocht.’’ Hij merkte dat de verkoop hard ging. ,,De verkoper zei dat hij de week ervoor 50 fietsen had verkocht aan Saxion studenten.’’

Student Pau Camós uit Spanje viste net naast het net. ,,Ik dacht dat ik wel makkelijk een goedkope fiets kon kopen, er zijn zoveel fietsen in Nederland.’’ Maar zo makkelijk ging dat niet. ,,De fietsverkoper had alleen maar dure fietsen.’’ Pau is wil nu een fiets huren bij Boogle, een nieuw fietsverhuurbedrijf in Deventer.

Nieuwe banden, slot en lampen

Cambio vult de voorraad goedkope tweedehands fietsen op dit moment aan. Op dit moment is de vraag alleen groter dan het aanbod. ,,Er gaat gewoon tijd in zitten’’, zegt Zwijsen. ,,We voorzien onze fietsen als het nodig is met nieuwe banden, een nieuw slot en nieuwe lampen.’’ Een fiets reserveren heeft volgens de werkbegeleider geen nut. ,,Daar beginnen we niet aan.’’

Voor de studenten die toch op zoek zijn naar een goedkope tweedehands fiets is geduld het toverwoord. Half september staan de rekken hoogstwaarschijnlijk weer vol.