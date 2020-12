Toeren langs verlichte boerenbedrijven in Voorst; het meest coronaproof-uitje van deze maand?

Toeren langs verlichte boerenbedrijven en tuinderijen rond Voorst en Twello. Misschien is het wel de enige activiteit die rond kerst in coronatijd geoorloofd is. Organisator IJsselvallei Boert en Eet Bewust merkt dat er veel animo is. ,,We zitten nu al vol en hebben er zelfs een dag bij aangeplakt.’’

Waar het doorgaans in deze tijd van het jaar pikdonker is op het platteland, fonkelen straks duizenden lampjes. In de wei, aan schuren maar ook binnen in de stal. En dat op een route van veertig kilometer lang. ,,Meer kilometers moeten het ook niet worden’’, glimlacht organisator Chantal Winterman uit Twello. ,,Je bent nu al twee uur onderweg.’’

Eerste lichtjesroute IJsselvallei

Onderweg, toerend langs negen bedrijven. En wie het gezellig wil maken in de auto tijdens de lichtjesroute, kan er ook nog een ‘boerenlekkernijenpakket’ bij bestellen. ,,En een puzzel maken. Voor de kinderen hebben we een bingo voor onderweg’’, vertelt Winterman die samen met vijf mensen van IJsselvallei Boert en Eet Bewust de organisatie van de lichtjesroute op zich neemt.

,,Het is de eerste. We hebben dit nooit eerder gedaan. IJsselvallei Boert en Eet Bewust is pas vorig jaar opgericht. We zijn dus een jonge stichting, maar wilden wel iets doen dit jaar. De toer waarbij iedereen in de auto moet blijven zitten, leek ons het meest coronaproof’’, vertelt Winterman. ,,Na een oproepje in de groepsapp van onze leden, meldden zich meteen negen bedrijven waaronder melkveehouders, een akkerbouwer en een fruitteler.’’

Quote We hadden gehoopt op honderd auto’s, dat zijn er iets meer geworden Chantal Winterman, IJsselvallei Boert en Eet Bewust

Waarvan de eigenaren alles uit de kast halen om hun bedrijf in het licht te zetten. Buiten in de wei of op het erf, maar ook in de stal. ,,Auto’s mogen door de stal langs het vee rijden’’, zegt de Twellose. De inzittenden kunnen de koeien zelfs bijna aanraken, zegt Winterman. Onderweg staan de schijnwerpers op een levende kerststal en bij andere bedrijven worden stillevens mooi belicht.

Volledig scherm De eerste lampjes hangen aan de oude schuur van het melkveebedrijf in Twello. © Liselotte Kolthof

Extra dag

Dat laatste gebeurt ook bij Winterman, die een melkveebedrijf heeft. Aan de gevel hangt al een verlichte koeienkop. Ook komen er nog lampen aan de schuren te hangen. Ze kunnen straks worden bewonderd door honderden deelnemers. ,,We zitten die ene dag al bijna vol. Maximaal 150 auto’s kunnen meedoen. Er zijn nog tien plekken vrij. Omdat er zoveel animo is, hebben we er nog een dag bijgedaan.’’

Dat er zoveel belangstelling voor zou zijn, had Winterman niet gedacht. ,,We hoopten op honderd auto’s. Dat vonden we al veel. Maar het is wel een van de weinige activiteiten die in deze tijd door kunnen gaan. Voor de rest valt er bar weinig te beleven.’’

Lichtjesroute in meerdere provincies Niet alleen in Gelderland, maar ook in andere Nederlandse provincies worden routes uitgezet langs verlichte boerenbedrijven. De route in de omgeving van Voorst kan worden gereden op vrijdag 18 en zaterdag 19 december. Voor deelname is het noodzakelijk om in te schrijven via boerenentuinderspakkenuitmetkerst.nl. De route begint in Twello en gaat verder naar Terwolde, terug naar Twello, door naar Wilp en eindigt in Voorst.