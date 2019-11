Toezichthouders Deventer Schouwburg treden af

Nadat personeel signalen gaf over het handelen van voormalig directeur Alex Kühne, stelde het college van burgemeester en wethouders een onderzoek in. In het rapport komen fraude en onregelmatigheden niet aan de orde. Wel wordt er gesproken over aanhoudende (financiële) meningsverschillen tussen directeur en managementteam. Volgens de onderzoekers is bepaalde financiële informatie onjuist en te laat gedeeld met de gemeente. Het theater leed in 2018 en (vooral) 2017 tonnen verlies.