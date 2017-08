Toiletbezoek tijdens festival moet een feestje zijn

Smerige toiletten op festivals? Kan niet meer. Door de enorme toename aan evenementen is elk bericht over een vieze wc of lange wachtrijen voor een plasje dodelijk voor de organisator. ,,Dan kiezen de bezoekers een jaar later gewoon een ander festival”, zegt kenner Timo Kragting. Nee, een toiletbezoek op een feest moet tegenwoordig een beleving zijn.

In Deventer staat dit weekend bij het festival Eten op Rolletjes een wagen met extreem schone wc’s. Tenminste, dat belooft de commerciële initiatiefnemer, Page Toiletpapier. Volgens dat bedrijf is een vies toilet één van de grootste ergernissen van bezoekers van feestjes.

Quote Berichten op sociale media over vieze toiletten kunnen je festival echt de das om doen Timo Kragting Festivalkenner Timo Kragting, die de website YellowTipi bestiert, kwam die smerige wc’s in het verleden nog met enige regelmaat tegen. Toiletpapier op de vloer, urine op de muren, restjes uitwerpselen op de bril. En stank. Maar met name het laatste jaar ziet hij een enorme verbetering. Het gevolg van de moordende concurrentie van evenementen, vermoedt hij. ,,Berichten op sociale media over vieze toiletten of lange wachtrijen kunnen je festival echt de das om doen.”

Van bijzaak naar hoofdzaak

De wc’s zijn van een bijzaak verworden tot hoofdzaak. Er zijn zelfs speciaal in te huren teams die heel de dag niets anders doen dan de toiletten schoonhouden. Lowlands heeft een eigen riolering. Andere festivals maken van een toiletbezoek een ware attractie. Bij Lepeltje Lepeltje, onlangs nog in Zwolle, bijvoorbeeld, heet een geschminkte man de festivalgangers welkom. Kragting: ,,Ik was laatst op een evenement waar je tijdens het plassen, ook kon gamen. Het is al lang geen randgebeuren meer.”

Nederlandse festivals doen het volgens Kragting en de landelijke Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) in Ermelo uitstekend. ,,Natuurlijk zijn er slechte uitzonderingen”, erkent woordvoerder Willem Westermann van VVEM. ,,Er zijn zo veel festivals en bezoekers, dat er ook wel eens iets verkeerd gaat. Dan raken de wc’s overvol en stromen ze over. Heel vervelend. Maar in algemene zin wordt er door organisatoren heel veel aan gedaan.”

,,Het merendeel van de toiletten op festivals is acceptabel, een kleine minderheid is echt te vies”, oordeelt Thijs Veenstra, coördinator hygiëne en veiligheid van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ,,Vooral als er veel drank en drugs worden gebruikt of op festivals met een jong publiek is de hygiëne slechter.”

Handen wassen

Vieze wc’s vindt Veenstra nog niet eens de grootste bedreiging. ,,Het ontbreken van een mogelijkheid om je handen met water en zeep te wassen en af te drogen is een groter risico dan een vies toilet. Daar zie je het nog wel eens mis gaan omdat de waterdruk te laag is of omdat zeeppompjes en papieren handdoekjes niet op tijd worden aangevuld.”

Het gezondheidsrisico is doorgaans laag, vindt Veenstra. ,,Je ziet dan diarree gerelateerde ziektegevallen, maar niet massaal. Maar is er een norovirus uitbraak, dan is de verspreiding door vieze toiletten wel sneller en ernstiger.”