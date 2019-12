Tokio, Moskou, New York... Deventer; bijzondere stadsplattegrond voor nieuw museum Eicas

Binnen een paar minuten of helemaal niet - hoe snel reageren gemeenten op een Twitter­vraag?

10:49 Het is maar de vraag of het populaire TikTok bij de negen gemeenten in de regio's Salland, Deventer en Zutphen/Achterhoek in zwang raakt, maar op Facebook en Twitter zijn ze wel te vinden. Hoe gemakkelijk is het om via een sociaal medium als Twitter met een gemeente in contact te komen? De Stentor neemt de proef op de som.